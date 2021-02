AliExpress past verkoopvoorwaarden aan na klachten

AMSTERDAM (ANP) - AliExpress past op last van de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt zijn verkoopvoorwaarden aan. Kopers van spullen bij de Chinese webwinkel kunnen daardoor zonder opgave van reden producten binnen veertien dagen terugsturen.

Bovendien kunnen ze in eigen land naar de rechter stappen als er zich een geschil voordoet. Eerder moesten klanten zich daarvoor tot een arbitrage-instituut in Hongkong wenden. Ook wordt de wettelijke garantietermijn van minstens 2 jaar duidelijker aangegeven.

Verschillende consumentenorganisaties in Europa zoals de Consumentenbond beklaagden zich over de verkoopvoorwaarden van AliExpress. De aanpassingen moeten uiterlijk 1 mei zijn doorgevoerd en gelden voor heel Europa.

De Consumentenbond is blij met de aanpassingen. "Als AliExpress op de Europese markt wil handelen, moet het de hier geldende regels respecteren. Die regels zijn er om consumenten te beschermen als er iets misgaat tijdens of na een aankoop en die zijn niet onderhandelbaar. Het is dan ook goed dat de ACM heeft ingegrepen", laat de Consumentenbond weten.