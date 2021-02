Adyen-baas niet overtuigd van bitcoin als betaalmiddel

Cash geld is een kwestie van vertrouwen. Vertrouwen in de overheid die de munt uitgeeft. Bij goud ligt dat in principe ook zo. Voor de bitcoin (en andere cryptomunten) geldt dit ook met dien verstande dat wanneer dit echt een grote vlucht krijgt de houder van bitcoin het risico gaat lopen dat er ergens in de wereld een overheid ingrijpt en de munt verbiedt. Wanneer er een overheid is die dit doet zullen er vast volgen en dan is de cryptomunt die het betreft ineens waardeloos. Overheden hebben alle eeuwen de uitgifte van geld als een overheidsmonopolie gezien. Dat is nu niet anders.