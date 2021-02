Adyen-baas niet overtuigd van bitcoin als betaalmiddel

LONDEN (ANP) - Het Nederlandse fintechbedrijf Adyen is niet overtuigd van de bitcoin als betaalmiddel. Topman en mede-oprichter Pieter van der Does van Adyen zegt tegen de Amerikaanse nieuwszender CNBC dat de bitcoin en andere cryptomunten te veel waardeschommelingen laten zien, waardoor ze niet geschikt lijken te zijn voor het doen van transacties.

Adyen verwerkt onder meer betalingen van bedrijven als Facebook, Netflix en Uber. Volgens Van der Does moeten bitcoins en andere crypto's meer als een belegging worden gezien dan als een betaalmethode.

Automaker Tesla investeerde eerder deze week 1,5 miljard dollar in bitcoins. Dat veroorzaakte een enorme waardestijging van de munt en zorgde voor speculatie dat meer bedrijven Tesla zouden volgen. Tesla-baas Elon Musk kondigde ook aan dat het betalingen in bitcoins zou gaan accepteren.

Creditcardmaatschappij Mastercard zei eerder al van plan te zijn om bepaalde cryptomunten op zijn netwerk te accepteren. Op de vraag of Adyen hetzelfde zou kunnen doen, zei Van der Does dat er geen vraag naar is van zijn klanten. De Adyen-topman merkt ook op dat voor potentiële betaalmiddelen stabiliteit nodig is.

Adyen liet zijn klanten ooit wel bitcoins als betaaloptie accepteren, maar ondersteunt de munt momenteel niet meer.