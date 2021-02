'Negatieve spaarrente onwenselijk, maar niet uit te sluiten'

"buiten gewoon onwaarschijnlijk, zo goed als uitgesloten, bijna onvoorstelbaar, gewoon onmogelijk, zo goed als verwaarloosbaar, uiterst onzeker"





Maar het gaat er natuurlijk wel van komen, het persbericht is de opwarmer, geld wordt waardeloos, de bitcoin en 2000 andere crypto coins gaan nu massaal in beeld komen.

Er zijn al 800.000 NL gebruikers van menig niet-euro coins, die krachten gaan echt werken de komende jaren.



Hoe zou een bedrijf als Galapagos die berg geld van 5 miljard euro beheren? op jaarbasis ben je al tientallen miljoen euros kwijt bij nu "slechts" -0,5% rente.



In sporthallen baar geld opslaan?, 14 zeecontainers op de parkeerplaats met verhuisdozen die vol zitten met blokken 500 euro biljetten?



Een nakend failliet van het huidige monetaire stelsel.