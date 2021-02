Vakbeursdivisie drukt resultaten informatieleverancier RELX

AMSTERDAM (ANP) - Data- en informatieleverancier RELX, het voormalige Reed Elsevier, heeft 2020 afgesloten met mindere resultaten dan een jaar eerder. De daling was volledig toe te schrijven aan de vakbeursdivisie van het bedrijf. Door de coronacrisis zijn veel vakbeurzen afgelast en dat zorgt voor een aanzienlijke kostenpost voor de onderneming.

RELX, dat vorig jaar maar 5 procent van zijn inkomsten uit de divisie Exhibitions haalde, zette een totale omzet van 7,1 miljard pond (8,1 miljard euro) in de boeken. Dat was een jaar eerder nog bijna 7,9 miljard pond. Los van Exhibitions groeide de omzet met 2 procent. Dan gaat het onder meer om informatie op het gebied van wetenschap en juridische en medische publicaties.

Bij de vakbeursdivisie, die in 2019 nog goed was voor 16 procent van de opbrengsten, daalde de omzet met 71 procent tot 362 miljoen pond. RELX voerde verschillende maatregelen door om de kosten bij de divisie omlaag te krijgen. Het operationele resultaat van Exhibitions was evenwel 164 miljoen pond negatief, mede door kosten die waren gemaakt voor evenementen die werden afgelast.

Afgelopen jaar werden sinds de uitbraak van het coronavirus nog maar mondjesmaat evenementen gepland. RELX kon in de loop van het jaar in China, Japan en een aantal andere landen nog wel een paar vakbeurzen organiseren. Het bedrijf richtte zich daarom op digitale evenementen, maar daar werd duidelijk minder geld mee verdiend.

RELX haalt nog maar 8 procent van zijn omzet uit geprinte publicaties. Door de coronacrisis gaat de verschuiving van print naar digitaal nog sneller, geeft het bedrijf aan. Begin deze eeuw werd twee derde van de omzet van RELX nog uit print gehaald.

De nettowinst van RELX zakte vorig jaar met 19 procent tot 1,2 miljard pond. Evengoed zag RELX reden om de uitkering aan aandeelhouders iets te verhogen. Eerder besloot RELX een aandeleninkoopprogramma op te schorten. Eigenlijk zou RELX in 2020 voor 400 miljoen pond aan eigen aandelen inkopen. Daarvan was 150 miljoen pond gerealiseerd. Het bedrijf heeft geen intentie de inkoop dit jaar af te ronden.