Olieconcern Shell wil uitstoot sneller omlaag brengen

De ontwikkelingen gaan snel en daar zal in de plannen wel rekening mee gehouden worden. En de discussie over EV of waterstof is een hele andere. Elk energieplatvorm heeft zijn voor en nadelen, niet 1 is zaligmakend. Ze zullen dus gewoon naast elkaar bestaan en Shell zet op beide in. Vraag me alleen af waar ze in minder dan 4 jaar 440.000 laadpalen vandaan gaan halen. Daar zal een of meerdere overnames voor nodig zijn.