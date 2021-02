Opnieuw cijferstroom op beurzen, Shell ontvouwt strategie

AMSTERDAM (ANP) - De Europese aandelenbeurzen maken zich donderdag op voor een nieuwe drukke cijferdag. Op het Damrak verwerken beleggers de resultaten van de AEX-bedrijven ArcelorMittal, Aegon en RELX. Ook ontvouwde Shell zijn nieuwe strategie, waarin het olie- en gasconcern liet weten de uitstoot sneller omlaag te willen brengen. De bankensector blijft eveneens in de belangstelling staan met de kwartaalcijfers van Commerzbank, Crédit Agricole en KBC Groep. Rabobank, die geen beursnotering heeft, liet weten 5000 banen te schrappen.

De Amsterdamse beurs lijkt op basis van de openingsindicatoren met een kleine winst te beginnen aan de handelsdag. De markten verwerken onder meer de opmerkingen van de Amerikaanse centralebankbaas Jerome Powell. Volgens de centrale bankier is de Amerikaanse banenmarkt nog ver verwijderd van een volledig herstel van de crisis en is meer monetaire ondersteuning nodig.

In de strijd tegen het coronavirus heeft Duitsland de lockdown verlengd tot 7 maart. De scholen kunnen echter wel snel weer open, en de kappers vanaf 1 maart. In Duitsland is een lockdown van kracht die eigenlijk komend weekend zou aflopen, maar nu dus zeker drie weken langer gaat duren. De meeste winkels blijven dicht.

ArcelorMittal verwacht dat de wereldwijde vraag naar staal dit jaar weer zal gaan aantrekken, nu de economie aan het herstellen is van de coronacrisis. Bij de grootste staalproducent ter wereld vindt ook een wisseling in de top plaats, waarbij topman Lakshmi Mittal het stokje overdraagt aan zijn zoon Aditya. Om de crisis het hoofd te bieden wil het concern 1 miljard dollar aan extra kosten besparen. Daarnaast wordt voor 650 miljoen dollar aan eigen aandelen ingekocht en wordt het dividend hervat.

Unibail-Rodamco-Westfield kwam woensdag na de slotbel al met jaarcijfers. Het winkelvastgoedfonds wordt hard geraakt door de coronacrisis en zag de huurinkomsten dalen. Het bedrijf had al gewaarschuwd dat de strengere maatregelen die sinds eind vorig jaar gelden in veel landen de prestaties negatief zouden beïnvloeden. Om de kosten te verlagen schort het concern de dividendbetalingen op.

Het aandeel Galapagos zal mogelijk bewegen op adviesverlagingen door Citi en Maxim Group. De biotechnoloog kelderde een dag eerder al bijna 19 procent nadat het bedrijf een studie naar een middel tegen longfibrose moest staken omdat de veiligheid van het middel niet kon worden gegarandeerd. Het was de tweede tegenvaller in korte tijd voor het bedrijf.

De euro was 1,2128 dollar waard, tegen 1,2130 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent duurder op 58,37 dollar. Brentolie kostte ook 0,5 procent minder, op 61,15 dollar.