Investeerder HAL denkt na over beursgang webwinkel Coolblue

ROTTERDAM (ANP) - Elektronicawebwinkel Coolblue gaat mogelijk naar de beurs in Amsterdam. Investeerder HAL, die 49 procent van Coolblue in handen heeft, geeft aan daar over na te denken.

De eventuele beursgang zou dit jaar al plaats kunnen vinden, zegt HAL. Dat hangt nog wel af van hoe de beurzen zich ontwikkelen.