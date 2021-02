ArcelorMittal ziet aantrekkende vraag naar staal in 2021

LUXEMBURG (ANP) - ArcelorMittal, 's werelds grootste staalproducent, verwacht dat de wereldwijde vraag naar staal dit jaar weer zal gaan aantrekken, nu de economie aan het herstellen is van de coronacrisis. Dat meldt het in Amsterdam genoteerde bedrijf in de cijfers over het vierde kwartaal en afgelopen jaar. Daarnaast vindt er een wisseling in de top plaats, waarbij topman Lakshmi Mittal het stokje overdraagt aan zijn zoon Aditya. Die was eerder financieel directeur van ArcelorMittal.

Het concern rekent voor dit jaar een groei van de staalvraag met 4,5 procent tot 5,5 procent, na een krimp vorig jaar als gevolg van de crisis. ArcelorMittal zag de omzet vorig jaar met bijna een kwart dalen tot 53,3 miljard dollar, terwijl de verschepingen van staal met meer dan 18 procent afnamen tot 69,1 miljoen ton. Er werd een nettoverlies geleden van 733 miljoen dollar. Wel wist het staalbedrijf de schuld verder te verlagen.

Om de crisis het hoofd te bieden zette ArcelorMittal het mes in de kosten en werd ook de productie verlaagd. De AEX-onderneming kondigde aan nog eens 1 miljard dollar aan extra kosten te willen gaan besparen, door permanente sluiting van fabrieken en het schrappen van kantoorbanen. Daarnaast wordt nog eens voor 650 miljoen dollar aan eigen aandelen ingekocht en wordt het dividend hervat.

Topman Lakshmi Mittal zei in een toelichting dat 2020 enorm uitdagend was vanwege de coronapandemie, met een grote impact op de staalindustrie. Hij gaat nu de functie van voorzitter (chairman) uitvoeren bij ArcelorMittal, terwijl Aditya de topman wordt. De 70-jarige Lakshmi Mittal stond met de bouw van een staalfabriek in Indonesië in 1976 aan de wieg van het grootste staalbedrijf ter wereld.