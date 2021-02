Rabobank gaat duizenden banen schrappen

UTRECHT (ANP) - Rabobank schrapt de komende vijf jaar circa 5000 banen, waarvan het grootste deel in Nederland. Volgens topman Wiebe Draijer is de ingreep vooral ingegeven door de ongunstig lage rentes en de digitalisering in de bankensector. Rabobank heeft daarnaast weer een nieuwe boete gekregen omdat het tekort is geschoten bij het tegengaan van witwassen.

De coronacrisis drukte afgelopen jaar flink op de resultaten van het financiële concern. Rabobank moest net als andere banken veel geld opzij zetten voor leningen die mogelijk nooit meer terugbetaald worden. De nettowinst halveerde daardoor tot iets minder dan 1,1 miljard euro.

Maar dat is niet de reden van deze reorganisatie, geeft Draijer aan. Hij ziet de ingreep meer als onderdeel van een doorlopend verbeterproces bij de bank. Afgelopen jaren zijn er ook al veel banen verdwenen, al is Rabobank nog altijd een van de grootste werkgevers van Nederland. Bij het concern werken wereldwijd meer dan 40.000 mensen.

Ook arbeidsplaatsen erbij

Waarschijnlijk raakt de ingreep vooral het hoofdkantoor en de lokale vestigingen van de bank. Eerder werd al duidelijk dat Rabobank versneld filialen en kantoren wil sluiten, ook omdat in de vestigingen al langer steeds minder klanten langskomen. Arbeidsplaatsen die hierdoor verdwijnen zijn onderdeel van het totaal van 5000 banen waar een streep doorgaat.

De topman benadrukt dat er niet alleen werk wegvalt. Er zullen komende jaren ook nieuwe arbeidsplaatsen bijkomen. Rabobank wil het aantal gedwongen ontslagen zoveel mogelijk beperken door bijvoorbeeld reguliere uitstroom en herplaatsing in andere functies binnen de bank.

Een van de onderdelen waar Rabobank juist meer mensen nodig heeft, is de afdeling die zich bezighoudt met het voorkomen van witwassen. Op dat vlak moet het concern nu ook een dwangsom betalen van 500.000 euro.

Eind 2019 kwam al aan het licht dat het concern op last van De Nederlandsche Bank (DNB) tienduizenden klanten opnieuw moest doorlichten op mogelijke witwasrisico's. De toezichthouder controleerde later of Rabobank voldoende orde op zaken had gesteld. Maar dat bleek niet het geval.