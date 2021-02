Kleine winst voor beurs in Hongkong, China en Japan dicht

TOKIO (ANP) - De aandelenbeurs in Hongkong is donderdag licht hoger gesloten na een verkorte handelssessie. Beleggers namen weinig risico aangezien veel financiële markten in de Aziatische regio dicht zijn vanwege de viering van het Chinees Nieuwjaar. In Shanghai, Zuid-Korea en Taiwan waren de beurzen de hele dag gesloten. In Japan hadden beleggers ook een vrije dag vanwege de viering van de stichting van het land.

De Hang Seng-index in Hongkong eindigde de halve handelsdag met een winst van 0,5 procent op 30.173,57 punten. Vrijdag is de markt in Hongkong de hele dag dicht. Het Chinese internetconcern Tencent verloor 0,5 procent. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal wordt een leidinggevende van Tencent vastgehouden door de Chinese autoriteiten vanwege een onderzoek naar een spraakmakende corruptiezaak rond een voormalig hooggeplaatste Chinese wetshandhaver.

In Sydney was de beurs wel de hele dag open en sloot de All Ordinaries 0,1 procent lager. De Australische vermogensbeheerder AMP kelderde 11 procent. De Amerikaanse branchegenoot Ares Management heeft zijn overnamebod van bijna 5 miljard dollar op het hele bedrijf ingetrokken. Ares zou nog wel interesse hebben in het meest waardevolle onderdeel AMP Capital.