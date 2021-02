Nederlandse inflatie stijgt naar 1,6 procent in januari

DEN HAAG (ANP) - De consumentenprijzen in Nederland zijn in januari gemiddeld met 1,6 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De inflatie viel daarmee duidelijk hoger uit dan de maand ervoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens het statistiekbureau komt de toename vooral doordat het effect van een grote prijsdaling van stroom van januari vorig jaar is uitgewerkt. Elektriciteit was vorige maand weliswaar dik 9 procent goedkoper dan vorig jaar, maar in december was dat nog bijna 40 procent.

Net als in januari 2020 daalde de prijs van elektriciteit dit keer vooral door een verhoging van de zogeheten heffingskorting. Deze vermindering van de energiebelasting wordt op de elektriciteitsaansluiting uitgekeerd.

In december bedroeg de Nederlandse inflatie nog 1 procent. Het CBS houdt deze cijfers al jaren bij. Maar door de coronacrisis is het uitgavenpatroon van consumenten sterk gewijzigd. Daarom wordt het algehele prijspeil in het land momenteel iets anders berekend dan voorheen. Zo worden de prijzen van vliegtickets en pakketreizen veel minder zwaar meegewogen. Die worden ook minder vaak verkocht.