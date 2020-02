'Coronavirus mogelijk reden voor uitstel beursgang

Gepubliceerd op | Views: 1.036

SAN FRANCISCO (AFN) - Airbnb stelt zijn beursgang in de Verenigde Staten mogelijk iets uit in verband met alle onrust rond het nieuwe coronavirus. The Wall Street Journal schrijft op basis van een ingewijde dat het woningverhuurplatform misschien wil wachten met het doorzetten van de beursplannen tot de situatie rond de virusuitbraak in belangrijke markt China wat is gestabiliseerd.

Eerder deze week schortte Airbnb alle boekingen in Peking nog op. Tot en met eind deze maand kan er in de Chinese hoofdstad niet meer ingecheckt worden.

Over het tijdspad van de beursplannen heeft Airbnb nog geen besluit genomen. Meerdere bronnen wijzen erop dat de onderneming op zijn vroegst pas in het derde kwartaal dit jaar, en mogelijk later, naar de beurs in New York gaat. Dat zal Airbnb waarschijnlijk doen via een zogeheten directe beursnotering. Daarbij geeft een bedrijf geen nieuwe aandelen uit, maar worden al bestaande stukken verhandelbaar via de beurs.

Naar verluidt gaat het de laatste tijd niet heel goed met Airbnb. Volgens The Wall Street Journal liepen de kosten in de eerste negen maanden van vorig jaar harder op dan de omzet, waardoor Airbnb een verlies van 322 miljoen dollar zou hebben geschreven. Het bedrijf zelf heeft nog niet gereageerd op het bericht van de zakenkrant.