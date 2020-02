'Hogere omzet en winst voor RELX'

Gepubliceerd op | Views: 388

AMSTERDAM (AFN) - Informatieleverancier RELX kan over het afgelopen jaar waarschijnlijk een hogere omzet en operationele winst melden. De onderneming presenteert zijn jaarcijfers donderdag voor het openen van de beurzen. De grote vraag is daarbij of het Brits-Nederlandse bedrijf heeft weten vast te houden aan zijn zogeheten voorspelbaarheid.

Die voorspelbaarheid bestaat eruit dat RELX op een onderliggende omzetstijging van 4 procent en toename van de onderliggende operationele winst van circa 6 procent mikt. Kenners van Bloomberg Intelligence verwachten dat het voormalige Reed-Elsevier het omzetdoel zal halen. Ze wijzen erop dat het bedrijf in het derde kwartaal dit groeitempo wist te bereiken.

Analisten houden in doorsnee rekening met een jaaromzet van 7,9 miljard pond, zo staat in een door Bloomberg samengestelde consensus. Dat was een jaar eerder iets minder dan 7,5 miljard pond. De operationele winst zal daarbij naar verwachting stijgen van 1,9 miljard pond in 2018 tot 2,5 miljard pond vorig jaar. Onder de streep houdt RELX naar verwachting ook meer over dan in het voorgaande jaar.

Het is bij de jaarcijfers ook uitkijken naar de verdere groeistrategie van RELX. Het bedrijf roerde zich begin dit jaar al flink op de overnamemarkt. Zo kondigde RELX in januari de overname van data-analysebedrijf ID Analytics aan voor 375 miljoen dollar. Deze maand volgde de aankoop van de Amerikaanse dienstverlener Emailage door RELX' dochteronderneming LexisNexis.