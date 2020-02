Topman Heineken vertrekt na 15 jaar leiding

Gepubliceerd op | Views: 793 | Onderwerpen: levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN) - Heineken-topman Jean-François van Boxmeer kondigt zijn vertrek aan. Hij stond de afgelopen vijftien jaar aan het hoofd van de biergigant. Van Boxmeer draagt per 1 juni het stokje over aan Dolf van den Brink, die nu nog de activiteiten van de brouwer in Azië leidt.

Van Boxmeer werkte sinds 1984 bij Heineken, waar hij begon als trainee. In 2001 trad hij toe tot het bestuur van de bierbrouwer. Vier jaar later werd de Belg benoemd tot bestuursvoorzitter van het bedrijf.

Heineken is in de jaren onder Van Boxmeer in omvang meer dan verdubbeld als wordt gekeken naar de omzet. Naast het opvoeren van de eigen verkopen, kwam dat ook door een aantal grote overnames door het Nederlandse concern. Zo zette het bedrijf in 2012 een grote stap op de belangrijke Aziatische markt met de inlijving van Asia Pacific Breweries, het bedrijf achter het populaire Tiger-bier.

De opvolger voor Van Boxmeer vond Heineken binnen de eigen gelederen. Van den Brink begon 22 jaar geleden bij de Amsterdamse brouwer. In die jaren deed hij volgens president-commissaris Jean-Marc Huët veel internationale ervaring op, die hem van pas moet komen bij de verdere groei van Heineken.