'Deens onderzoek naar tiental banken om dividendfraude'

Onderwerpen: banken

KOPENHAGEN (AFN/BLOOMBERG) - Tien grote internationale banken, waaronder Goldman Sachs en Deutsche Bank, worden onderzocht door de Deense autoriteiten in verband met de Cum/Ex-affaire, een miljardenfraude met dividendbelasting. Dat meldt de Deense staatsomroep en de zakenkrant Borsen op basis van bronnen. Ook Citigroup, UBS, Morgan Stanley en Merill Lynch zouden onder het vergrootglas van de Deense autoriteiten liggen

De tien banken worden ervan verdacht dat zij een rol hadden in vermeende belastingfraude door het Canadese pensioenfonds Hoopp. Die fraude zou zijn gepleegd doordat eerst dividendbelasting werd teruggevraagd, waarna aandelen snel werden verkocht. Daarop werd opnieuw teruggave van de dividendbelasting gevraagd. De Deense overheid probeert ongeveer 1,8 miljard aan ten onrechte teruggegeven dividendbelasting terug te krijgen. Hoopp ontkent schuld aan de fraude.

In de Cum/Ex-affaire kwamen in Duitsland eerder grote banken onder het vergrootglas te liggen. Zo waren er invallen bij de Duitse tak van ABN AMRO en Commerzbank. De nu genoemde banken weigerden commentaar of reageren niet op vragen, schrijft Borsen.