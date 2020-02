Bioscoophits Disney goudmijn voor Hasbro

Gepubliceerd op | Views: 182

PAWTUCKET (AFN/BLOOMBERG) - Het succes van de films Frozen 2 en Star Wars: The Rise of Skywalker heeft speelgoedmaker Hasbro goed gedaan. Speelgoed dat is gebaseerd op de Disneyfilms was dankzij de bioscoophits erg in trek. Mede daardoor voerde de Amerikaanse producent de omzet van die speeltjes in het vierde kwartaal op.

Naast merchandise voor de Frozen- en Star Wars-filmreeksen, stuwde ook speelgoed dat was geïnspireerd op superheldenfilms Spider-Man en Avengers de opbrengst. De tak van Hasbro die dit soort filmspeelgoed maakt voerde de verkopen met bijna de helft op. Ten opzichte van een jaar eerder steeg de totale omzet met 3 procent tot 1,4 miljard dollar.

Onder de streep bleef 267,3 miljoen dollar over, tegenover een nettowinst van 8,8 miljoen dollar in het vierde kwartaal van het voorgaande jaar. Dat was mede te danken aan een meevaller met financiële producten waarmee Hasbro het risico van valutaschommelingen afdekt. Daarnaast had de speelgoedmaker eind 2018 nog te maken met fikse afschrijvingen.