AMSTERDAM (AFN) - Ahold Delhaize heeft in het vierde kwartaal zijn resultaten verbeterd. De opbrengsten en de brutowinst kwamen hoger uit dan een jaar eerder. Daarbij viel de groei in België relatief zwak uit, wat deels komt door tegenvallende kalendereffecten. Dat blijkt uit een consensus van analisten geraadpleegd door het supermarktconcern dat woensdag de boeken opent.

De vergelijkbare omzetgroei kwam volgens de marktkenners het hoogst uit in Nederland, op 3,5 procent. Ook in Centraal, Oost- en Zuid-Europa groeiden de supers van het Nederlands-Belgische concern met een relatief hoog tempo van 2,7 procent. De Belgische markt deed het aanzienlijk minder met slechts 0,2 procent vergelijkbare groei. Kenners bij ING zijn overigens minder positief over Nederland. Zij denken dat vorig kwartaal de groei van de consumentenuitgaven vertraagde. Daarbij wijzen ze met name op de verkopen van etenswaren, alcohol en sigaretten die stroever verliepen.

De groei in de grootste omzetmarkt, de Verenigde Staten, bedroeg in de periode naar verwachting 1,6 procent. De super waarschuwde zelf voor een moeilijke vergelijkingsbasis met het vierde kwartaal van 2018. Toen zorgden weerseffecten voor een groeimeevaller van 0,3 procent. Kenners benadrukken daarnaast dat Ahold Delhaize waarschijnlijk profiteerde van de betere situatie op de Amerikaanse markt. Etenswaren werden in de periode namelijk flink duurder.

Amazon

Al met al kwamen de totale opbrengsten van het supermarktbedrijf volgens de consensus uit op 17,2 miljard euro. Dat was een jaar geleden nog 16,5 miljard euro. Op het vlak van winstgevendheid ramen de marktvorsers een grotendeels hetzelfde onderliggend bedrijfsresultaat als vorig jaar: 748 miljoen euro. De winstmarge liep daarbij naar verwachting een fractie omlaag tot 4,3 procent. De bovengenoemde cijfers van Ahold Delhaize voor vorig jaar zijn aangepast voor de effecten van de nieuwe boekhoudregels IFRS 16.

Verder krijgt het bestuur van Ahold Delhaize mogelijk vragen voor de kiezen over de prestaties van bol.com. De winkelketen houdt de resultaten van de webwinkel voorlopig geheim uit de vrees dat concurrent Amazon daarmee zijn voordeel kan doen. De Amerikaanse webwinkelreus wil dit jaar miljoenen fysieke producenten introduceren op Amazon.nl. Daarmee begint het bedrijf zijn offensief om ook consumenten in ons land aan zich te binden.