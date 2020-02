Gepubliceerd op | Views: 1.220 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - Dat er werk wordt gemaakt van de Europese bankenunie is goed nieuws voor de winsten van Europese banken. Met die boodschap komen analisten van Bank of America in een rapport over de sector. Een goed werkende bankenunie biedt volgens hen daarnaast kansen voor grensoverschrijdende overnames.

Volgens de kenners is de bankenunie een "serieuze, centrale pijler" in de nieuwe Europese Unie aan het worden. Dat is heel belangrijk voor Europese kredietverstrekkers die baat hebben bij één kapitaalmarkt in de EU en één set van regels, vinden ze. Een voorbeeld van een recente beleidsstap richting de bankenunie is dat er gekeken wordt om obstakels voor zakendoen over de grens weg te halen.

Daarnaast noemen de marktvorsers de afnemende druk van regelgeving als een extra opsteker. Daarop heeft onlangs hoofd toezicht bij de Europese Centrale Bank (ECB) Andrea Enria gezinspeeld. Het is overigens ook aan de banken zelf te zien dat ze wat wat betreft regelgeving meer ruimte hebben. De analisten wijzen naar onder meer ING die onlangs besloot zijn aandeelhouders meer te belonen.

Het aandeel ING stond dinsdag omstreeks 11.15 uur 1,4 procent hoger op 10,67 euro. ABN AMRO kreeg er 0,8 procent bij op 16,82 euro.