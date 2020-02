'Britse groeifocus voor Just Eat Takeaway'

Gepubliceerd op | Views: 52 | Onderwerpen: Groot-Britannië

AMSTERDAM (AFN) - Maaltijdbezorgbedrijf Just Eat Takeaway zal zich als de fusie is goedgekeurd volop toeleggen op het Verenigd Koninkrijk. Die markt wordt een belangrijke aanjager van de aandelenprijs nu de kwaliteit van de diensten in Nederland en Duitsland al duidelijk zijn, verwachten analisten van JPMorgan die hun advies voor het bedrijf verhoogden van neutral naar overweight.

Volgens de marktvorsers is Just Eat Takeaway nu ook in de positie om de Britse markt te veroveren. Zij zeggen dat het bedrijf "op de juiste plaats, op het juiste moment" is met "de juiste topman". JPMorgan houdt zelf in de gaten hoeveel restaurants zich aan hebben gemeld bij Just Eat Takeaway en dat leverde tot voor kort weinig reden tot jubelen op. De afgelopen tijd werden de analisten echter positiever daarover.

JPMorgan vindt dat de huidige koers van het aandeel de sterke financiële positie van Just Eat Takeaway niet goed reflecteert. Het aandeel stond dinsdag rond 10.40 uur 3,5 procent hoger op 94,55 euro.