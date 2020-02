'Dividend Randstad biedt steun'

Gepubliceerd op | Views: 637 | Onderwerpen: detachering, dividend

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Randstad presteerde operationeel goed ondanks de moeilijke macro-omstandigheden. Dat concluderen kenners van RBC in een reactie op de handelsupdate van de uitzender. Daarbij werd het dividendbeleid van Randstad als steun bestempeld.

Randstad maakte bekend dat het 4,32 euro per aandeel dividend uit wil keren. Verder wijst RBC op de sterke balans van Randstad. Ook voorzien kenners verdere beloningen voor aandeelhouders op termijn.

Kenners van KBC Securities wijzen ook op de hogere dividenduitkering van het bedrijf. Wel was de omzetontwikkeling op eigen kracht minder dan voorzien. De opbrengsten daalden jaar op jaar met 2,8 procent. Ook de start van het nieuwe jaar, waarbij de omzet in januari 3 tot 4 procent lager ligt dan een jaar eerder, bestempelt KBC als negatief. Veel aandacht zal daarom uitgaan naar de margeontwikkeling bij Randstad.

ING noemde de resultaten van Randstad licht tegenvallend, maar het dividend is weer hoger dan voorzien. Vooral de maand december was minder dan verwacht. Wel wist Randstad zijn marges op peil te houden. Naast het dividend was Randstad ook te spreken over de vrije kasstroom. Het is volgens de kenners wachten op herstel na het eerste kwart van het nieuwe jaar.

KBC handhaaft zijn hold-advies met een koersdoel van 48 euro. RBC heeft een outperform-advies met een koersdoel van 58 euro. ING blijft bij zijn hold-advies meteen koersdoek van 42,50 euro. Het aandeel Randstad noteerde dinsdag omstreeks 09.25 uur 0,2 procent lager op 52,58 euro. Daarmee was het de enige daler in de AEX-index.