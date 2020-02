Just Eat Takeaway geeft nieuwe aandelen uit

Gepubliceerd op | Views: 157

AMSTERDAM (AFN) - Maaltijdbestelcombinatie Just Eat Takeaway heeft 3,3 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven om de fusie tussen het Britse Just Eat en het Nederlandse Takeaway te financieren. Takeaway had afgelopen maand zijn bod in aandelen op Just Eat verhoogd, waardoor nu extra aandelen nodig zijn.

De aandelen zijn uitgegeven met een nominale waarde van 4 eurocent en zijn niet achtergesteld ten opzichte van de bestaande aandelen.

Just Eat Takeaway zegt verder met de Britse mededingingswaakhond CMA te samenwerken. Die autoriteit doet momenteel nog onderzoek naar de fusie. De maaltijdbezorger is overtuigd dat de deal uiteindelijk groen licht krijgt.