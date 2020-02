Gepubliceerd op | Views: 1.118 | Onderwerpen: detachering

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint dinsdag waarschijnlijk met winst. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting in het groen openen. Beleggers verwerken de hogere slotstanden op Wall Street en houden de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus in de gaten. Op het Damrak opende uitzendconcern Randstad de boeken.

Het aantal doden door het virus in China is gestegen tot meer dan duizend mensen, maar het aantal nieuwe besmettingen nam af vergeleken met een dag eerder. In de provincie Hubei, het epicentrum van de virusuitbraak, zijn volgens de autoriteiten 31.728 mensen besmet. Dat is een stijging van 2097 gevallen, maar beduidend minder dan de ruim 3000 nieuwe gevallen van een dag eerder. In heel China zijn 42.638 mensen besmet.

Ook wordt uitgekeken naar de verklaring die de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell later op de dag zal afleggen voor het Congres. De Amerikaanse Federal Reserve waarschuwde vrijdag al dat de verspreiding van het nieuwe coronavirus in China een nieuw risico vormt voor de Amerikaanse economie.

Randstad

Randstad kampt met de aanhoudende macro-economische en politieke omstandigheden. De uitzender zag de omzet in het slotkwartaal van 2019 dalen en ook in de eerste weken van het nieuwe jaar vielen de opbrengsten lager uit. In Duitsland ging de omzet per werkdag met 15 procent omlaag. In Nederland zette de uitzender per werkdag een tiende minder omzet in de boeken. Ook in de Verenigde Staten waren er tekenen van economische terugval.

Het aandeel Takeaway zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van JPMorgan schroefden hun advies voor het gecombineerde maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway op.

Alfen

Laadpalenfabrikant Alfen liet weten bij wijze van proef een samenwerking aan te gaan met softwarebedrijf Moixa om het laden van elektrische voertuigen in het Verenigd Koninkrijk te innoveren. Als de test goed loopt wordt het gezamenlijke product op de markt gebracht.

De Europese beurzen bleven maandag dicht bij huis. De AEX-index eindigde 0,1 procent hoger op 617,10 punten en de MidKap zakte 0,2 procent tot 953,41 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs daalden tot 0,3 procent. Wall Street ging vooruit. De Dow-Jonesindex sloot 0,6 procent hoger op 29.276,82 punten. De brede S&P 500 steeg 0,7 procent en techbeurs Nasdaq klom 1,1 procent.

De euro was 1,0910 dollar waard tegen 1,0912 een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,1 procent tot 50,13 dollar. Brentolie kostte 1,3 procent meer op 53,94 dollar per vat.