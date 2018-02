Spanning houdt aan op aandelenmarkten

Volgens mij ging (op iets meer dan 1 week)

De DYI van 26600 naar 24200 of ongeveer 9%

De Aex van 570 naar 518 of ongeveer 9.1%



Op hoog rendementsaandelen,zoals bijvoorbeeld voor Aegon, gaat hun rendement met ongeveer 9% toe nemen of maw 0.43% meer tov van de beurskoers. ( van 4.52% tov oude beurskoers naar 4.95% tov de huidige beurskoers)



Deze beurscorrectie is mijn inziens een reactie op de steile stijgingen van de voorbije maanden. Niets wijst op onrustpunten zoals die normaliter aan een beurscrash vooraf gaan. (geen bankproblemen, noch oorlogsdreiging, geen economiecrash,...)



Oh ja, de United States 10-Year Bond Yield opgepast voor de 3%.

Weet wel de rente stijgingen worden nu op wereldvlak veel meer onder controle gehouden als voor enige jaren toen zomaar de remmen gewoon werden gelost zonder enige vorm van toezicht of controle met de nadelige gevolgen waar nu iedereen als de dood voor is dat het weer zou kunnen gebeuren.