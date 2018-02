IMF: koersdalingen nog geen reden tot zorg

@Accuboor volgens mij moet jij even wakker geschut worden de rente staat al boven de 3%. Welke idioot zou tegen 100% garantoe 3% nee zeggen en kiezen voor aandelen die op record hoogte staan en zo met 50% kunnen dalen?. Dividend aandelen die je max 2% geven en 30% koers verlies? Of toch liever nu cashen en in de veilige rente stappen tegen 3.2% vast? Denk toch na man!! Dit is de zelfde situatie als in 1987 en weten allemaal hoe dat is afgelopen. Een krach van 18% eraf in twee dagen. Nee ik ben realistisch. Het is overduidelijk aandelen zijn veel te duur en de rente is zeer aantrekkelijk nu. Je kan gewoon nu als Hollander in de VS profiteren van de hoge rente. Dat doen peanioenfondsen en grote investeerders sinds vorige week ook en dat wordt alleen maar meer. De rente stijgt door en de aandelen dalen verder. Kun je dat niet accepteren slaap dan maar verder en laat je vermogen verdampen op de Aex index jou geld niet de mijne.