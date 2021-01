Tweet Musk zet 'verkeerd' Signal 12.000 procent hoger op beurs

NEW YORK (ANP) - Een verkeerd geïnterpreteerd Twitter-bericht van Tesla-baas Elon Musk heeft de beurswaarde van het Texaanse zorgtechnologiebedrijfje Signal Advance vele malen over de kop doen gaan. De rijkste man op aarde schreef in zijn tweet namelijk: Use Signal. Met die woorden wilde hij echter de berichtenapp Signal aanbevelen, en die heeft niets te maken met het betreffende beursfonds.

De aandelen van Signal Advance, een heel klein bedrijfje dat al jaren geen financiële updates meer heeft gegeven, waren tot een paar dagen geleden nog maar 0,60 dollar waard. Maandag steeg de waarde tot 70,85 dollar, goed voor een koerssprong van bijna 12.000 procent. In de loop van de dag kregen veel beleggers wel door dat ze verkeerd zaten. De koers van het aandeel slonk uiteindelijk tot iets minder dan 39 dollar.

Volgens kenners komen dit soort misverstanden vaker voor op Wall Street. Zo had een groep beleggers vorig jaar per vergissing geld gestoken in Zoom Technologies, dat ze verwarden met het razend populaire bedrijf voor videovergaderingen Zoom Video. Berichtenapp Signal is de laatste dagen ook erg populair geworden. Dat komt omdat grote rivaal WhatsApp buiten Europa meer gebruikersinformatie gaat delen met moederbedrijf Facebook, en veel WhatsApp-gebruikers zien dat uit privacyoverwegingen niet zitten.

De tweets van Musk worden door beleggers steevast scherp in de gaten gehouden, onder meer omdat hij in het verleden nog wel eens opmerkelijke en voor hem zelf schadelijke uitlatingen heeft gedaan via het platform. Musk staat de laatste tijd extra in de belangstelling omdat hij vorige week Amazon-oprichter Jeff Bezos heeft ingehaald als rijkste persoon op aarde. Dat dankt Musk vooral aan de flink opgelopen beurswaarde van Tesla. De 49-jarige Musk bezit ongeveer een vijfde van alle Tesla-aandelen, die eind 2020 acht keer zoveel waard waren dan aan het begin van dat jaar.