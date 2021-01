Amerikaanse bedrijven beperken politieke donaties na rellen

WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Veel Amerikaanse bedrijven gaan hun politieke donaties beperken naar aanleiding van de recente onlusten in Washington. Facebook en Microsoft willen komende maanden even helemaal stoppen met het financieel steunen van politici. En wenskaartenbedrijf Hallmark wil zelfs duizenden dollars terug hebben van twee door het bedrijf gesteunde senatoren, omdat zij onlangs tegen de bevestiging van de verkiezingsoverwinning van Joe Biden hebben gestemd.

In de Verenigde Staten is het normaal heel gebruikelijk voor grote bedrijven om zich met politieke donaties te verzekeren van steun van congresleden. Maar ondernemingen willen niet in verband gebracht worden met de bestorming van het Capitool van afgelopen week. Sommige concerns grijpen nu harder in dan anderen. Zo heeft koeriersbedrijf FedEx aangegeven toekomstige donaties extra onder de loep te nemen. Marriott International, 's werelds grootste hotelconcern, stopt met de bijdragen aan bepaalde politici.

Onder meer Microsoft en Facebook willen tijdelijk helemaal geen volksvertegenwoordigers meer steunen. Microsoft merkt op dat het comité dat bij het softwareconcern over politiek donaties gaat, bij het aantreden van een nieuw congres wel vaker een pauze inlast op dit vlak. Facebook heeft aangekondigd in ieder geval in het eerste kwartaal van dit jaar geen donaties meer te doen. In de tussentijd wil het bedrijf zijn beleid ten aanzien van politieke bijdragen gaan herzien.

Volgens Hallmark zouden de Republikeinse senatoren Josh Hawley en Roger Marshall hun politieke donaties aan het bedrijf moeten teruggeven. Door de recente gebeurtenissen zouden zij niet meer meer de waarden van de onderneming weerspiegelen. Hallmark schonk de afgelopen twee jaar 7000 dollar aan Hawley en 5000 dollar aan Marshall.