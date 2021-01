Econoom: verlenging lockdown brengt economie grote schade toe

In Nederland wint altijd de grootste mond. Er is een goed doordacht advies van de gezondheidsraad over het vaccinatiebeleid. Dat advies wordt nu genegeerd vanwege Gommers, de razend populaire televisiedokter. Nu sterven er weer onnodig veel kwetsbare ouderen, thuis en in de verpleeg-en verzorgingstehuizen. Er worden er meer ziek en vormen zo een belasting voor de ziekenhuizen, want kijk maar wie daar liggen. Het personeel valt uit vanwege oververmoeidheid wegens structurele onderbezetting en niet wegens een covid infectie, en piept nu voor. En dat terwijl bekend is dat het vaccin niet werkt tegen virusoverdracht, de reden waarom het personeel nu voorrang krijgt. Als het vaccin al werkt, maar daar mag je dus geen vragen over stellen.



En ja, het kabinet zou zich ook moeten laten adviseren door economen en mensen die verstand hebben van de vraag wat de gevolgen op termijn zijn in termen van verloren levensjaren bij mensen die de vernieling ingaan wegens armoede, stress en de gevolgen van uitgesteld zorg. Hoor je daar Gommers en die Koopmans ooit wel eens over praten ?