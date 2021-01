'Budget voor emissieloze bestelauto’s onvoldoende'

AMSTERDAM (ANP) - Het budget voor de subsidieregeling voor het vervangen van bedrijfsbestelauto's door emissieloze voertuigen, is te laag. Dat levert problemen op als gemeenten in 2025 overgaan tot emissieloze zones, waarschuwen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland.

De subsidieregeling is goed voor 44.000 nieuwe, emissieloze bedrijfsvoertuigen, maar het totale wagenpark telt ongeveer 950.000 bestelauto’s. Naast een groter budget zouden er volgens de organisaties ontheffingsmogelijkheden moeten komen voor ondernemers die in een nul-emissiezone zijn gevestigd of afhankelijk zijn van bedrijfsactiviteiten in zo’n zone.

Aangezien er verschillende soorten ondernemingen zijn met bestelauto’s, moet er volgens VNO-NCW en MKB-Nederland ook een slimme manier worden gevonden om een eventuele overvloed aan subsidieaanvragen te verdelen. Er zijn namelijk middenstanders met een enkele bestelauto, vervoersbedrijven met grote wagenparken, en leasemaatschappijen die leaseoplossingen bieden voor ondernemers. De regeling scheert deze ondernemers allemaal over één kam, aldus de organisaties.