Vertrouwen in banken stabiel ondanks coronacrisis

AMSTERDAM (ANP) - Het vertrouwen in de bankensector is afgelopen jaar over het geheel genomen gelijk gebleven ondanks de coronacrisis. Wel waren er uitschieters naar boven, met name in het tweede en derde kwartaal toen banken klanten te hulp schoten om de gevolgen van de crisis de baas te blijven, zo komt naar voren uit onderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Voor de enquête werden 12.000 klanten van banken ondervraagd door onderzoeksbureau Ipsos. Volgens NVB-voorzitter Chris Buijink toont de uitkomst van de jaarlijkse vertrouwensmonitor aan "dat consumenten ervaren dat banken er in moeilijke tijden zo veel als mogelijk voor hen zijn".

Banken hebben sinds het uitbreken van de coronacrisis in Nederland voor meer dan 30 miljard euro aan steun verleend aan consumenten en bedrijven. Het gaat daarbij om hulp in de vorm van extra leningen of uitstel van aflossingen. Buijink benadrukt dat banken daar ook in 2021 mee door zullen gaan. Hij roept mensen met problemen op om het gesprek aan te gaan met hun bank.

Door de huidige lockdown kent 2021 een "zware start", erkende de bankenvoorman op de digitale nieuwjaarsreceptie van de NVB. Maar hij denkt dat het nieuwe jaar niet zo zwart zal eindigen als het begint. "We gaan door een zware periode, maar we komen hieruit. Tussen de lockdowns hebben we afgelopen jaar al gezien dat de economie veerkrachtig kan zijn." Voor Buijink zijn het zijn laatste maanden als voorzitter van de NVB. Hij vertrekt in juni. Wie hem gaat opvolgen, is nog niet bekend.

Het vertrouwenscijfer voor de hele sector was in de studie net als in 2019 en 2018 een score van 3 op een schaal van 1 tot 5. Het vertrouwen in de eigen bank bleef ook stabiel op 3,3. Klanten van kleine banken hebben meer vertrouwen in de eigen bank dan klanten van grote banken.

Verder geven klanten aan meer te merken van transparantie bij hun bank. De onlinedienstverlening krijgt met 4,4 net als vorig jaar een hoog cijfer. Vorig jaar maakte 80 procent van de ondervraagden gebruik van online bankieren via de mobiele app en 63 procent via de computer. Het is voor het eerst dat de mobiele app populairder is dan internetbankieren op de pc.