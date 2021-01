Productie coronavaccin Pfizer en BioNTech naar 2 miljard doses

BERLIJN (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse farmaceut Pfizer en de Duitse samenwerkingspartner BioNTech willen dit jaar 2 miljard doses van hun coronavaccin gaan maken. Oorspronkelijk werd voor dit jaar gemikt op een productie van 1,3 miljard doses.

BioNTech verklaarde dat er een nieuwe productiefaciliteit komt in de Duitse stad Marburg voor het vaccin. Deze moet eind februari in gebruik worden genomen en in staat zijn om jaarlijks wel 750 miljoen doses te produceren. Wereldwijd is er steeds grotere vraag naar coronavaccins en farmaceuten schroeven dan ook hun productiecapaciteit op om hieraan te kunnen voldoen.

Volgens BioNTech is meer dan de helft van die verhoogde capaciteit al toegezegd aan afnemers van het vaccin. Vorige week werd nog bekend dat de Europese Unie nu 600 miljoen doses van het vaccin wil gaan kopen. Dat is een verdubbeling van de eerdere bestelling door de EU.