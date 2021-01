'Verruim coronasteunmaatregelen, zoals uitbreiding TVL en NOW'

DEN HAAG (ANP) - De partnertoets moet uit de tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen (TOZO) en de tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL) moet ruimer worden. Dat zeggen organisaties voor ondernemers en zelfstandigen in oproepen aan het kabinet, waarin ze pleiten voor uitbreiding van de coronasteunmaatregelen naar aanleiding van de mogelijke verlenging van de lockdown.

Ondernemend Nederland (ONL) zegt dat er nog altijd geen regelingen zijn voor "schrijnende gevallen" en er "ontbreekt perspectief" voor veel sectoren. ONL wil daarom dat de percentages voor het vergoeden van vaste lasten omhooggaan en de bovengrens, die nu 3000 euro per kwartaal is, opgeheven wordt. Ook moet er een extra overbruggingskrediet komen en een ruime voorraadvergoeding voor non-foodwinkels. Die winkels moeten daarnaast bestellingen kunnen laten ophalen.

Het NOW-percentage voor de loonsom moet van ONL in het eerste kwartaal van 2021 naar 90 procent in plaats van het huidige maximum van 80 procent en de ondernemersvereniging wil ook een MKB-herstelfonds. ONL wil verder dat er voorfinanciering komt voor de transitievergoeding die bedrijven aan ontslagen medewerkers moeten betalen. Veel bedrijven die nu in een slechte financiële situatie verkeren kunnen het wettelijk verplichte bedrag van die vergoeding niet opbrengen, zei ONL eerder al op BNR.

Te hoog

Ook de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) zegt dat het kabinet weinig oog heeft voor zelfstandigen. Waar ONL klaagde dat het maximumbedrag van de TVL-regeling te laag was voor veel bedrijven, meent ONL dat het drempelbedrag te hoog is voor zelfstandigen. Daarom zou de tegemoetkoming in de vaste lasten op basis van werkelijke cijfers moeten worden uitgekeerd.

De vereniging wil ook af van de partner- en de vermogenstoets in de TOZO-regeling. Volgens die regel wordt bij zelfstandigen ook gekeken of hun partners inkomen hebben en krijgen ze geen steun als dat inkomen te hoog is. Daarnaast moet dit jaar het urencriterium voor zelfstandigen, dat op 1225 uur per jaar staat, versoepeld worden en moeten zelfstandigen extra geholpen worden als ze zich willen laten bij- of omscholen. De regeling voor de tijdelijke ondersteuning van noodzakelijke kosten (TONK), die per 1 februari 2021 zou starten, moet ten slotte versneld ingevoerd worden, aldus VZN.

Volgens ONL is de verlenging van de lockdown "de doodsteek" voor de retail, de evenementenbranche, kermissen, horeca en de reisbranche. VZN zegt dat de financiële positie van zelfstandig ondernemers door de verlenging "onhoudbaar" wordt. Ondernemers worden wat ONL betreft ook betrokken bij het vaccinatieprogramma, omdat zij "snel, innovatief en wendbaar kunnen denken".