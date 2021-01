Turkije begint antitrustzaak tegen Facebook

ISTANBUL (ANP/BLOOMBERG) - Turkije begint een antitrustzaak tegen Facebook. Reden voor het onderzoek zijn de wijzigingen die berichtendienst WhatsApp, onderdeel van Facebook, doorvoert. Daarbij zijn vragen over schending van privacyregels gerezen.

De veranderingen in de voorwaarden en diensten van WhatsApp worden op 8 februari van kracht. Dan wordt het onder meer mogelijk om meer gegevens te delen met het moederbedrijf Facebook. Gebruikers moeten akkoord gaan met de nieuwe voorwaarden anders verliezen ze de toegang tot hun accounts bij WhatsApp.

Volgens de autoriteiten mogen de wijzigingen van de voorwaarden niet zomaar worden geïmplementeerd. De klagers menen dat Facebook met de aanpassingen de beschikking krijgt over meer gebruikersgegevens.

BiP

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan stopte eerder al met het gebruik van berichtendienst WhatsApp vanwege de wijziging in de voorwaarden. In plaats van WhatsApp maken de president en zijn gevolg gebruik van gecodeerde diensten van de berichtenapp BiP van de Turkse telecomaanbieder Turkcell. Erdogan riep de Turken ook op om over te schakelen naar BiP.

Eerder beboette Turkije socialemediabedrijven omdat zij geen lokale vertegenwoordiger hadden aangesteld, zoals een nieuwe wet voorschrijft. Activisten beschuldigen de president ervan steeds autoritairder te handelen. De vereiste benoeming van vertegenwoordigers is volgens hen vooral bedoeld om platformen in Turkije onbruikbaar te maken.

Onrust

In Turkije worden regelmatig gebruikers van sociale media gearresteerd, omdat zij op de platformen Erdogan zouden hebben beledigd. De toegang tot Twitter in het land is belemmerd. Het Chinese TikTok, dat net als WhatsApp-moeder Facebook eerder een boete kreeg, stemde vorige week in met de aanstelling van een lokale vertegenwoordiger.

Dat WhatsApp meer gebruikersinformatie gaat delen met moederbedrijf Facebook, geldt overigens niet voor Europa. Vanwege de Europese privacyverordening AVL mag dat hier niet. Op sociale media ontstond de afgelopen dagen onrust over de nieuwe voorwaarden.