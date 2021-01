Eneco vindt nieuwe financieel directeur in eigen huis

ROTTERDAM (ANP) - Jeanine Tijhaar gaat per 1 februari aan de slag als financieel directeur bij energiebedrijf Eneco. Zij is de opvolger van Guido Dubbeld, die eerder aangaf de onderneming te zullen verlaten. Tijhaar is momenteel de financieel eindverantwoordelijke van de Nederlandse tak van Eneco.

Tijhaar kwam in 2017 in dienst bij Eneco. Van 2000 tot 2016 was zij werkzaam bij AkzoNobel, waar zij onder meer financieel directeur was van bedrijfsonderdeel Vehicle Refinishes. Daarvoor bekleedde zij verschillende andere rollen bij het verfbedrijf in Spanje en Nederland. Zij begon haar loopbaan in 1996 bij chemieconcern DSM.

Eneco kreeg in juli vorig jaar al een nieuwe bestuursvoorzitter in de persoon van As Tempelman. Hij kwam over van olie- en gasconcern Shell, waar hij leiding gaf aan het Aziatische onderdeel voor investeringen in gas. Zijn voorganger Ruud Sondag had eerder aangekondigd op te stappen, nadat de overname van Eneco door een consortium van de Japanse concerns Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power was afgerond.