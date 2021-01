Aandelen Twitter fors omlaag na verbannen Trump

quote: Crypto2Rise schreef op 11 januari 2021 12:10:

Wie heeft het recht om te censureren en waar komt dan de grens te liggen, op dit hellende vlak van wat een portaal van vrije meningsuiting zou moeten zijn?



De vrijheid van meningsuiting in de USA is gefundeerd in de constitutie. Iemand zoals Trump die de constitutie omver wil werpen, wil ook de vrijheid van meningsuiting omver werpen. Je kan het principe van vrijheid van meningsuiting niet laten gelden voor iemand die een reële bedreiging was en is voor datzelfde principe.Net zoals je het principe van tolerantie niet kan toepassen op mensen die met intolerant gedrag de tolerantie in gevaar brengen. Of de vrijheid van godsdienst toelaten aan mensen die de vrijheid van godsdienst van anderen in gevaar brengen.