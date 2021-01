Aandelen Twitter fors omlaag na verbannen Trump

quote: Crypto2Rise schreef op 11 januari 2021 12:10:

Wie heeft het recht om te censureren en waar komt dan de grens te liggen, op dit hellende vlak van wat een portaal van vrije meningsuiting zou moeten zijn?



De big tech bedrijven zelf. Parler is inmiddels van internet af gegooid, dankzij Jeff B. Het is de aloude argumentatie die ook door politie en justitie gebruikt wordt... "Maar het gaat om het opsporen van terrorisme/pedofiele/extreem-rechtse activiteiten".Overigens, als ik kijk naar het open riool van extremiteit dat Twitter is, dan kan ik me de waarde voor de samenleving als geheel niet voorstellen. De drek die allerlei mensen elkaar toeslingeren is echt te smerig voor woorden. Uiteraard hoort dat bij een ongenuanceerde mening pogen te vatten in 140 (nu 280) tekens.