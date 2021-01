DSM en TU Delft zetten lab op voor kunstmatige intelligentie

DELFT (ANP) - Speciaalchemiebedrijf DSM en de Technische Universiteit Delft slaan de handen ineen voor een gezamenlijk laboratorium voor kunstmatige intelligentie (AI). Het lab past als eerste in Europa kunstmatige intelligentie toe op de biowetenschappen en bioproductie, aldus het bedrijf en de universiteit. De eerste vijf jaar steekt DSM 2,5 miljoen euro in het lab.

Het zogeheten Artificial Intelligence Lab for Biosciences is onderdeel van het Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI), waar kennis en talent wordt ontwikkeld op het gebied van kunstmatige intelligentie. Marcel Reinders, directeur van het TU Delft Bioengineering Institute, zal het lab leiden.

Volgens DSM zijn de biowetenschappen een belangrijk hulpmiddel om klimaatverandering en de schaarste in grondstoffen aan te pakken en het wereldwijde voedselsysteem te verbeteren. Ook denkt DSM de tijd die innovatie kost te kunnen verkorten door biowetenschappen te integreren met digitale technologieën. In het lab worden straks kleine biologische deeltjes ontwikkeld, maar ook nagedacht over het verbeteren van grootschalige industriële processen.

Het is het derde lab voor kunstmatige intelligentie in Delft. Er zijn al laboratoria voor kunstmatige intelligentie in winkels en bij de bankensector, zoals het AI for Retail Lab Delft van Ahold Delhaize en het AI for Fintech Lab van ING. De TU Delft investeert verder in 24 interdisciplinaire AI-laboratoria op verschillende gebieden om de samenwerking te bevorderen tussen wetenschappers die zich bezighouden met AI en wetenschappers uit andere vakgebieden.