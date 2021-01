ACM pakt betaalde doorlinksites naar overheidsdiensten aan

DEN HAAG (ANP) - Een bedrijf dat websites onderhield die consumenten tegen betaling doorlinkte naar overheidssites, moet duidelijk maken wat voor diensten het precies aanbiedt en wat de kosten daarvoor zijn. Ook mag het bedrijf niet langer om positieve recensies vragen in ruil voor korting, heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaald. De toezichthouder legde Empiru Investments en twee dochterbedrijven een last onder dwangsom van 15.000 euro per week op, met een maximum van 150.000 euro.

Empiru en dochterbedrijven Statempire en Mijn Verklaring beheren websites als mijnverklaring.nl, mijnurgentie.nl, mijnkentekenbewijs.nl, socialepremie.nl en mijnonlineloket.nl. Ze zorgen dat ze met hun advertenties bovenaan Google staan als mensen zoeken op bepaalde overheidsdiensten en beweren ten onrechte dat een aanvraag via hun sneller gaat of een hogere slagingskans heeft. Ook kunnen consumenten geen geld terug krijgen als ze erachter komen dat ze alsnog bij de overheid zelf moeten betalen.

Directeur Consumenten van de ACM, Edwin van Houten, noemt het verdienmodel van de bedrijven misleiding. "Via online-advertenties komen consumenten terecht bij de bemiddelingswebsite en betalen zij extra voor een dienst die rechtstreeks bij de overheid goedkoper is. Deze vorm van consumentenmisleiding moet stoppen."

Recensies niet betrouwbaar

Ook zijn de recensies van de diensten niet meer betrouwbaar omdat kortingen worden geboden voor positief commentaar. Consumenten krijgen daardoor een te rooskleurig beeld van de diensten die de bedrijven aanbieden.

De ACM denkt dat consumenten niet meer misleid worden als de bedrijven volledige informatie geven over wat ze doen en wat dat kost. Als blijkt dat dit niet zo is, wil de toezichthouder strengere maatregelen nemen om dit soort sites te kunnen aanpakken.