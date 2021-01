'Veel huiseigenaren kunnen besparen op hypotheeklasten'

DEN HAAG (ANP) - Veel huizenbezitters kunnen besparen op hun hypotheeklasten door de huidige hypotheek over te sluiten, zegt hypotheekverstrekker Nationale Nederlanden (NN). In acht op de tien gevallen levert het oversluiten lagere maandlasten op, zegt de verstrekker. Dat scheelt een paar tientjes tot honderden euro's per maand.

Het aantal mensen dat een hypotheek oversluit groeit en dat komt door de "historisch lage hypotheekrente", aldus NN. De geldverstrekker baseert zich op de in september gelanceerde rekentool Hypotheek OversluitCheck, die de afgelopen maanden ongeveer tienduizend keer werd ingevuld.

Het afgelopen jaar kozen volgens NN ongeveer 160.000 huiseigenaren voor een oversluiting. "Dat is meer dan ooit tevoren", aldus Monique Seuters, directeur Hypotheken en Consumptief Krediet van Nationale-Nederlanden Bank. Maar, zegt NN, dit is maar 3 procent van het totaal aantal lopende hypotheken. Seuters verwacht daarom dat de markt voor oversluiten van hypotheken ook in 2021 groot blijft.

De stijging in oversluiten kan ook komen doordat mensen de afgelopen jaren hebben afgelost op hun hypotheek en de waarde van hun huis is gestegen. "Hierdoor kan de hypotheek in een lagere tariefklasse terecht komen met een lagere hypotheekrente, wat voor extra voordeel zorgt", aldus SeUters.

Eén op de vier hypotheken wordt afgesloten door mensen die in hun huidige huis blijven wonen, maar wel de hypotheek naar een andere bank overzetten, aldus NN.