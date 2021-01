'Brexit zit Brits vestigingsklimaat voor familiebedrijven dwars'

Ja!! die EU regels, allemaal slecht!!! We moeten alleen Nederlandse regels hebben, veeeeeel beter!!! Nee!!!! Ik denk dat het veel beter is uit de nederlandse regels te stappen!!! regionale regels dat is de toekomst,.... of.... plaatselijke regels, veeeeeel overzichtelijker niet??? Maar ...... denk dat het dat ook niet is.... Ik denk dat alleen de regels van mijn huis moeten gelden!!!!!!!! Ja dat is de oplossing!!!!! Mijn huis regels voor iedereen!!!!! Weg met de bureaucraten in Brussel, Den Haag, Provincie huis, Gemeente huis. Jopie!!!! vanaf volgende week alleen mijn huis regels en de economie vliegt!! ik beloof het je!!!!! Ik denk echt wanneer we mijn huis regels toe passen, dat alles voor iederen veel beter wordt!!!!! Jopie kan ik op je steun rekenen?????