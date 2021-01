'Strenge pensioenregels moeten direct van tafel'

DEN HAAG (ANP) - Ouderenbelangenvereniging Koepel Gepensioneerden (KG) vindt dat de strenge regels die gelden totdat het nieuwe pensioenstelsel in 2026 ingaat direct van tafel moeten. Volgens KG-voorzitter Jaap van der Spek vrezen gepensioneerden namelijk dat hun pensioenen nog jaren zullen blijven aftakelen.

In een interview met het Algemeen Dagblad roept Van der Spek op tot onmiddellijke versoepeling van de pensioenregels. Hij uit kritiek op de manier waarop de overgang naar een nieuw pensioenstelsel is georganiseerd. "Die legt een bom onder het streven om de pensioenen niet te korten in de komende vijf jaar", zegt hij tegen de krant.

Vorig jaar sloten het kabinet en sociale partners na tien jaar onderhandelen een akkoord over een nieuw pensioenstelsel. In het huidige stelsel speelt de rente een dominante rol. Hoe lager de rente is, hoe meer geld pensioenfondsen achter de hand moeten houden voor toekomstige pensioenen. Dat gaat ten koste van de huidige gepensioneerden, want er blijft daardoor onvoldoende geld over om pensioenen te laten meegroeien met de inflatie. Soms worden pensioenen zelfs gekort.

Rente

In het nieuwe stelsel, dat in 2026 wordt ingevoerd, speelt de rente geen rol meer, alleen de rendementen op de beleggingen van pensioenfondsen tellen dan. In goede jaren worden de pensioenen verhoogd, als het tegenzit worden ze verlaagd. De verwachting is dat pensioenen hierdoor vaker kunnen worden verhoogd.

Volgens Van der Spek pakt doorgaan op de oude voet desastreus uit voor gepensioneerden, vooral omdat de huidige regels de pensioenfondsen nu dwingen met een nog lagere rente te gaan rekenen. Daardoor moeten de grote fondsen gemiddeld 8 procent meer vermogen achter de hand houden. "En dan speelt ook nog mee dat de premie die werkenden betalen, te laag is." Dat leidt tot een extra tekort van gemiddeld 6 procent, aldus Van der Spek.

Hij wil dat er alvast met de nieuwe regels wordt gewerkt. "Waarom vasthouden aan de oude regels als je over vijf jaar met nieuwe regels gaat werken?"