'Veel Nederlanders bereid vliegen op te geven voor klimaat'

Tuurlijk. Ik ken mensen die zeggen niet meer te willen vliegen voor het milieu. Aan de andere kant wel allemaal rommel kopen van de Action, nieuw telefoon elk jaar met chemisch batterij, vuurwerk afknallen met O&N, een kat hebben (lees maar hoeveel schade deze aanrichten aan fauna), een hond hebben (eet veel voorverpakt voedsel), kopen bloemen (gekweekt in afrika en naar NL gevlogen om 3 dagen in huis te staan) enzovoort enzovoort.