Kardan wil nieuwe regeling met schuldeisers

AMSTERDAM (AFN) - Kardan wil een nieuwe regeling treffen met zijn schuldeisers omtrent terugbetaling van leningen. De in Amsterdam genoteerde Israëlische investeringsmaatschappij stelt dat ze niet in staat zal zijn een verkoop van dochteronderdeel Tahal af te kunnen ronden op een manier waarbij de opkomende schuldverplichtingen in februari nagekomen kunnen worden.

Kardan herhaalde verder dat het in gesprek is met meerdere partijen over een verkoop van Tahal. Tegelijkertijd wil het bedrijf de schuldeisers benaderen om tot een nieuwe regeling te komen gezien de omstandigheden.

De onderneming had maandag juist nog gemeld dat het vergevorderde gesprekken voerde met verschillende partijen over een verkoop van Tahal, waaronder het Israëlische Fortissimo Fund. Kardan had toen aangegeven dat als de verkoop van Tahal door zou gaan de betalingsverplichtingen tijdig voldaan zouden worden.

In gebreke

Schuldeisers van Kardan vinden dat het bedrijf zich niet aan de afspraken houdt die het in 2015 met hen heeft gemaakt. Zij stellen Kardan daarom in gebreke en willen terugbetaling van schulden.

Op de beurs is de koers van Kardan de afgelopen maanden erg grillig geweest. Sinds een piek in september is het aandeel flink in waarde gedaald.