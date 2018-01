Ik ben blij dat ik die dippers maar niet gekocht heb,want ik heb er nog maar zelden echt voordeel mee gehad.

Gisteren heb ik mijn positie lanschot wat terug gebracht ,niet omdat ik er minder vertrouwen in heb,maar ik vond hem wat te zwaar in de portefuille zitten.

Laat ik nu mijn positie amg nog wat meer uitgebouwt hebben,een schot in de roos,want vandaag,schiet hij 4% omhoog.

Ook besi ziet die massa nieuwe,snelle,veilige computers al zitten,want daar gaat het natuurlijk naartoe.

De andere metalen staan ook groen,vooral die flopper,2 ritjes Dalm heeft hem en mijn portomonee,natuurlijk gesteunt.

Waarom wil die aex niet gruun.henkie pruts heeft de benzine weer 1cent duurder gemaakt,die gekke shell moet toch zo maar knaken rapen,hij had op zijn minst fleurig groen moeten staan en als dat gebeurt,dan knapt dat aex kleurtje ook op slag op,hopenlijk gaan we uncle sam nog een beetje naapen,dan komt het nog goed,daverende suksessen toegewenst!!!