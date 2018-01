Prijsstijgingen helpen Delta Air Lines

Gepubliceerd op | Views: 561

ATLANTA (AFN) - Delta Air Lines ziet voor het eerst in vijf jaar over de gehele linie de ticketprijzen stijgen, dankzij een gestaag toenemende vraag. Met name in de lucratieve business class kan de Amerikaanse samenwerkingspartner en aandeelhouder van Air France-KLM hogere tarieven vragen.

Dat liet het bedrijf weten bij de presentatie van de resultaten over het laatste kwartaal van 2017. Daarin zette Delta een nettowinst in de boeken 572 miljoen dollar (477 miljoen euro), 8 procent minder dan een jaar eerder. Die daling werd deels veroorzaakt door eenmalige tegenvallers, maar ook door oplopende brandstof- en personeelskosten.

Daar stond tegenover dat de opbrengsten in de laatste drie maanden van het jaar met dik 8 procent toenamen tot 10,2 miljard dollar. De sterkste omzetgroei werd behaald op vluchten tussen de Verenigde Staten en Europa, waar Delta zeer nauw samenwerkt met Air France-KLM. Ook op de binnenlandse markt deed de luchtvaartmaatschappij goede zaken.

Verwachting

Mede dankzij de gunstige marktomstandigheden is Delta 2018 goed begonnen, aldus topman Ed Bastian. Hij rekent erop dat de ticketprijzen voorlopig blijven stijgen en zo tegenwicht bieden aan de verder oplopende brandstofprijs. Ook de door de regering-Trump doorgevoerde belastingverlaging voor bedrijven helpt een handje. Het bedrijf ziet aanleiding de winstvooruitzichten voor heel 2018 met een vijfde te verhogen.

Delta's branchegenoten United Airlines en American Airlines kwamen eerder deze week al met positieve bespiegelingen op de luchtvaartmarkt en de ontwikkeling van de ticketprijzen. Zij brengen later deze maand verslag uit over hun recente financiële prestaties.