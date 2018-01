ABP stapt uit tabak en kernwapens

Gepubliceerd op | Views: 807 | Onderwerpen: pensioenfondsen

AMSTERDAM (AFN) - Pensioenfonds ABP doet geen investeringen meer in tabak en kernwapens. Volgens het fonds is dit besluit genomen na overleg met deelnemers, werkgevers en diverse belangenorganisaties. Binnen een jaar moeten de betreffende beleggingen, die een waarde van 3,3 miljard euro vertegenwoordigen, zijn verkocht.

Volgens ABP-bestuurder Erik van Houwelingen waren beleggingen in tabak en kernwapens al langere tijd ,,een dilemma" voor het pensioenfonds. Op basis van veranderingen in de samenleving, ook internationaal, is besloten strengere criteria te gaan hanteren.

Naast beleggingen in producten die per definitie schadelijk zijn voor mensen, wordt ook niet meer geïnvesteerd in schadelijke producten waar ABP als aandeelhouder ook geen invloed op kan uitoefenen om dit te veranderen. Ook schadelijke producten die niet worden gemist als ze er niet meer zijn, worden uitgesloten of als er een verdrag wereldwijd ligt voor het uitbannen daarvan.