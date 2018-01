Overschot lopende rekening EU groeit

Gepubliceerd op | Views: 767 | Onderwerpen: Europa

LUXEMBURG (AFN) - De landen van de Europese Unie hebben in het derde kwartaal van vorig jaar een overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans geboekt van 69,4 miljard euro. Dat maakte Europees statistiekbureau Eurostat bekend.

Het verschil in de ontvangsten uit en de betalingen aan landen buiten de EU was daarmee circa 25 miljard euro groter dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal van vorig jaar bedroeg het overschot 47,5 miljard euro.