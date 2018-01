Productie industrie eurozone stijgt verder

Gepubliceerd op | Views: 431 | Onderwerpen: Europa

LUXEMBURG (AFN) - De industrie in de eurozone heeft in november 1 procent meer geproduceerd dan in de maand daarvoor. Dat meldt Eurostat op basis van cijfers die gecorrigeerd zijn voor seizoensinvloeden. Economen gingen in doorsnee uit van een stijging van de productie met 0,8 procent, na een herziene plus van 0,4 procent in oktober. Eerder werd voor deze maand een stijging met 0,2 procent gemeld.

Ten opzichte van een jaar eerder lag de industriële productie in het eurogebied in november 3,2 procent hoger. Een maand eerder was het verschil op jaarbasis nog 3,7 procent. Voor de gehele Europese Unie rapporteert Eurostat een productiegroei van 0,9 procent op maandbasis en van 3,5 procent op jaarbasis.