WIESBADEN (AFN/BLOOMBERG) - De economie van Duitsland is vorig jaar het sterkst gegroeid in zes jaar. Volgens cijfers van het federale statistiekbureau ging de grootste economie van Europa met 2,2 procent vooruit, tegen een plus van 1,9 procent in 2016.

Onder meer de investeringen, de export en de import zaten stevig in de lift. Ook liepen de bestedingen van Duitse consumenten verder op. Daarnaast gingen de overheidsuitgaven en bouwuitgaven omhoog.

Wat ook meespeelt is dat de werkgelegenheid in Duitsland een aanhoudende stijging liet zien. Onlangs werd al duidelijk dat de werkloosheid bij de oosterburen in december is uitgekomen op 5,5 procent. Dat is het laagste niveau sinds de hereniging van Oost- en West-Duitsland. Verder lag het begrotingsoverschot van de Duitse overheid vorig jaar op het hoogste niveau in meer dan een kwart eeuw, op 1,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Het groeicijfer van de economie viel wel iets lager uit dan verwacht. Economen rekenden er voorafgaand aan deze raming in doorsnee op dat de economie in 2017 met 2,3 procent in omvang zou zijn toegenomen.

Door eerdere berichten waren de kenners de afgelopen maanden een stuk enthousiaster geworden over de economische prestaties van Duitsland. Begin vorig jaar dachten deskundigen in een peiling van persbureau Bloomberg nog dat de Duitse economie in 2017 waarschijnlijk met 1,4 procent zou groeien.