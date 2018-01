Euronext bij Benelux-favorieten ING

Gepubliceerd op | Views: 802 | Onderwerpen: Euronext

AMSTERDAM (AFN) - ING heeft op zijn favorietenlijstje voor de Benelux een plaatsje ingeruimd voor Euronext. Het koersdoel voor het aandeel, waar de bank al langer een koopadvies voor had staan, gaat omhoog van 55 euro naar 62,50 euro.

ING wijst onder meer op de beter dan verwachte handelsvolumes die de uitbater van de beurzen in Amsterdam, Brussel, Parijs en Lissabon rapporteerde voor november en december. Ook ziet de bank toegevoegde waarde in de eind december aangekondigde overname van het Ierse beursbedrijf ISE.

Vooruitblikkend op de jaarcijfers, die Euronext op 19 februari publiceert, gaat ING uit van een dividendvoorstel van 1,60 euro per aandeel. Dat is ruim boven de gemiddelde verwachting in de markt. Het aandeel Euronext stond donderdagochtend rond 10.25 uur met een winst van 0,7 procent op 54,10 euro.